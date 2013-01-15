В новом году уже 300 украинцев погибли в пожарах и ДТП

С начала года в Украине в результате пожаров погибло 178 человек, в результате ДТП – 124 человека.

Такая информация содержится в Справочных данных о количестве чрезвычайных ситуаций с начала 2013 года Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, сообщается, что с начала года произошло 1828 пожаров, в течение последних суток – 125, в т.ч. в жилищном секторе, соответственно – 1290 (95), в производственной сфере – 56 (4), на транспорте – 92 (3), другие – 390 (23), во время которых погибло 178 (11) человек, пострадало – 84 (8), спасено – 118 (16).

В то же время с начала года произошло 820 дорожно-транспортных происшествий, за сутки – 55, в которых погибло 124 (5) человека и пострадал 1071 (64) человек.