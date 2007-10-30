Минздрав: В большинстве гриппом болеют дети

По данным опорных баз Украинского центра гриппа и ОРИ Минздрава Украины на протяжении 43-й недели существенных изменений, сравнительно с 42-й, заболеваемости на грипп и ОРИ не было. Соответствующие показатели в абсолютных цифрах составляли 47896 и 47127, а в относительных показателях - 49,83 и 51,82 на 10 тыс. населения. Наиболее высокая заболеваемость наблюдалась в Виннице, Чернигове, Львове и Киеве, наименьшая — в Харькове, Донецке, Одессе, где интенсивные показатели в расчете на 10 тыс. населения составляют соответственно 82,05; 78,45; 71,20; 64,01; 16,82; 34,65; 39,83. Средний интенсивный показатель заболеваемости на 43-й неделе составлял 49,03, а это ниже (49,83), чем на прошлой неделе.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, большее количество заболевших 53,73% приходится на детей в возрасте от 0 до 14 лет, из них наибольшая часть (40,03%) — на детей 3-6 лет. Школьники составляют 35,09% общего количества заболевших детей.

Были госпитализированы всего 283 человека, больные гриппом и ОРИ. Из них 89,37% составляют дети возрастной группы от 0 до 14 лет.

Таким образом, следует считать, что сезонный подъем заболеваемости на грипп и ОРИ продолжается, приближение периода зимних холодов может рассматриваться как фактор, способствующий последующей активизации эпидемического процесса гриппа и ОРИ. В связи с этим следует продолжать активную работу по профилактике распространения гриппа и ОРИ и возникновению их вспышек.