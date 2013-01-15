Больные с ВИЧ-инфекцией лекарствами обеспечены - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины обеспечило лекарствами почти 2 тысячи ВИЧ-положительных пациентов клиники Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Национальной академии медицинских наук Украины, которые рисковали остаться без необходимых препаратов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

На минувшей неделе в министерство обратились руководители ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» с просьбой вмешаться в сложную ситуацию, возникшую из-за отсутствия достаточного количества препаратов антиретровирусной терапии в клинике в связи с незавершением тендерных процедур, которые проводит Национальная академия медицинских наук.

Минздрав в срочном порядке изыскал возможность для перераспределения препаратов, которые были закуплены за средства гранта Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

В результате своевременного проведения тендеров Министерством здравоохранения в региональных центрах СПИДа сформировался достаточный запас препаратов, необходимых для проведения антиретровирусной терапии. Именно это позволило перераспределить препараты, закупленные за средства Глобального фонда. По договоренности с ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» после осуществления дополнительных закупок аналогичных препаратов оно возместит региональным центрам СПИДа лекарственные средства. Таким образом, угроза прерывания лечения пациентов клиники Института эпидемиологии и инфекционных болезней снята.

Вместе с тем, в Минздраве отметили, что для полного решения проблемы с обеспечением ВИЧ-инфицированных лекарствами Национальная академия медицинских наук Украины должна завершить процедуру закупки лекарственных средств для пациентов клиники своего института.