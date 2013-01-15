Движение по дорогам Украины обеспечено

Движение по дорогам государственного и местного значения обеспечено.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, по состоянию на утро 15 января объекты транспортного комплекса и почтовой связи, невзирая на неблагоприятные погодные условия, функционируют без значительных нарушений.

С целью улучшения условий проезда по автодорогам общего пользования работают 1926 единиц техники и 3085 дорожных рабочих.

В течение суток небольшой снег выпал в Львовской и Ивано-Франковской областях. На остальной территории без осадков. В Кировоградский области и Крыму местами туман. Заторы транспортных средств не образовывались.