Эпидемиологи нашли причину вспышки гепатита А на Закарпатье

Основным фактором вспышки гепатита А в селе Турья-Ремета (Закарпатье) стал контактно-бытовой на фоне несоответствия индивидуальных шахтных колодцев требованиям санитарных правил и использование вод поверхностных водоемов. Кроме того, повлиял на распространение вируса низкий уровень санитарного обустройства индивидуальных жилых зданий и несоблюдение правил личной гигиены. Таковы результаты расследования, проведенного Закарпатской областной санэпидемстанции.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 29 октября в инфекционном отделении Закарпатской областной инфекционной больницы находятся 20 больных, - жителей села Турья-Ремета Перечинского района, в том числе 16 детей до 18 лет, из которых 10 школьников. Форма заболевания - средней и легкой степеней.

В целом с начала выявления заболевания медики осмотрели около 3,5 тысяч человек, провели 245 иммунологических и 815 биохимических исследований контактных лиц. На протяжении последних двух дней новые случаи заболевания не выявлялись.

По результатам санитарно-бактериологических и вирусологических исследований временно приостановлена эксплуатация 8 объектов, в том числе 3 пищевых. В очагах инфекции осуществлена заключительная дезинфекция. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий на объектах общественного питания, торговли, в учебно-воспитательных учреждениях и частных усадьбах.

Напомним, с 1 по 24 октября в инфекционное отделение областной больницы Закарпатья с диагнозом вирусный гепатит А были госпитализированы 29 человек из села Турья-Ремета. Предполагалось, что фактором передачи возбудителя инфекции могла стать вода из колодцев.