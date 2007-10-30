Сжигание листьев вредит здоровью

Дымовая завеса и едкий запах – такую неприятную картину в большинстве можно почувствовать осенью, проходя мимо частного сектора.

В таких случаях люди не задумываются, что, во-первых, сжигание листьев запрещено в пределах города, а во-вторых – вредит здоровью.

"При сгорании сухой растительности выделяется диоксин, который является опасным веществом, - объясняет начальник экологического отдела водных объектов, атмосферного воздуха и обращения с отходами Винницкой областной экологической инспекции Петр Полищук. – Кроме него, в воздухе появляется целая группа ядовитых веществ, среди которых, СО и окиси азота. Конечно, альтернатива сжиганию есть, можно вывозить листья, слаживать его, а затем перегной использовать в качестве удобрения".

Также, сжигая сухую растительность, горожане нарушают Кодекс об административных правонарушениях. В частности, уничтожая, таким образом, листья без разрешения природоохранных органов, нарушителей ожидает штраф в размере от пяти до десяти необложенных налогом минимумов доходов граждан. Те же действия, совершенные в пределах территорий естественно-заповедного фонда, тянут за собой штраф от десяти до двадцати необложенных налогом минимумов доходов граждан, говорят экологические инспекторы.

Диоксин - одно из наиболее токсичных синтетических соединений, которое действует очень медленно. Поражение человека возможно при поступлении диоксинов в организм через желудочно-кишечный тракт, они поражают поджелудочную железу, легкие, иммунную систему. Возникают тяжелые отеки вокруг сердечной сумки, брюшной и грудной полости.

Попадание диоксина в организм вызывает риск заболевания раком и может вызывать ряд других серьезных проблем для здоровья. В частности, повышенная частота хромосомных мутаций и врожденных увечий из-за специфического действия диоксина на генетический аппарат половых клеток и клеток эмбриона.

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