Ученые установили год распространения СПИДа

Штамм вируса иммунодефицита человека, наиболее распространенный в США, Европе, Латинской Америке, Японии и Австралии, был впервые занесен с Гаити в 1969 году, вероятнее всего, одним человеком.

Такой вывод сделала группа ученых из университета в Таксоне, штат Аризона, изучившая образцы крови 117 ВИЧ-инфицированных и составившая "родословное дерево" штамма ВИЧ-1 группы М подтипа Б, от которого в первую очередь страдает население развитых стран.

Кто был тот человек или люди, с которых началась всемирная эпидемия СПИДа, выяснить не удалось.

Результаты изысканий опубликованы в "Вестнике Национальной академии наук США".

Руководитель исследовательской группы профессор Михаил Воробей говорит, что информация о территориальном происхождении вируса поможет в лечении СПИДа.

Сейчас ученые хотят заглянуть в еще более раннее прошлое. По мнению профессора Воробья, на Гаити вирус попал из Африки около 1966 года, возможно, из Конго, где в то время трудились гаитянские рабочие.

С конца 1970-х годов СПИД превратился в одну из главных проблем человечества. По некоторым данным, вирусом смертельной болезни заражены около 50 млн. человек, прежде всего в Африке.

Эффективного и доступного лекарства от него пока не найдено.

ВВС