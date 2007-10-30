В больницах Днепропетровска остаются 15 пострадавших от взрыва газа

В медицинских заведениях Днепропетровска остаются 15 человек, в том числе двое детей, которые пострадали во время взрыва газа в жилом доме.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, продолжаются работы по разбору, демонтажу и вывозу разрушенных конструкций 3-го подъезда 10-этажного жилого дома по ул. Мандриковской, 127, где 13 октября произошел взрыв газа.

Продолжается вывоз личного имущества жильцов 1, 2 и 4 подъездов.

С места происшествия вывезены 306 самосвалов с обломками строительных конструкций, общим весом около трех тыс. 60 тонн.

К проведению демонтажных работ от коммунальных служб и частных организаций области и города привлечено 58 чел. и 7 ед. специальной и инженерной техники.