Больные заразными формами туберкулеза будут принудительно госпитализироваться по решению суда.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, такой порядок определен правительственным распоряжением от 3 января № 3-р «О внесении изменений в распоряжение Кабинета министров Украины от 29 октября в 2009 г. №1285», разработанным с целью приведения существующих нормативно-правовых актов в соответствие с новой редакцией Закона Украины «О борьбе с заболеванием туберкулезом».

Так, статьей 11 нового закона предусмотрено, что в случае, если больные заразными формами туберкулеза, в том числе во время амбулаторного или стационарного лечения, нарушают противоэпидемический режим, что ставит под угрозу заражения туберкулезом других людей, с целью предотвращения распространения туберкулеза по решению суда они могут быть принудительно госпитализированы в противотуберкулезные заведения, которые имеют соответствующие отделения (палаты) для размещения таких больных.

Заявление о принудительной госпитализации или о продлении срока принудительной госпитализации больного заразной формой туберкулеза подается в суд представителем противотуберкулезного заведения, которое осуществляет соответствующее лечение этого больного, в течение 24 часов с момента выявления нарушения больным противоэпидемического режима.

К заявлению прилагается мотивированное заключение врача, который осуществляет или должен осуществлять лечение этого больного, о необходимости соответственно принудительной госпитализации в противотуберкулезное заведение или о продлении срока принудительной госпитализации.

При этом принудительная госпитализация лиц, в отношении которых судом принято соответствующее решение, осуществляется с учетом заключения врача сроком до трех месяцев. Продление срока принудительной госпитализации таких лиц осуществляется по решению суда на определенный им срок с учетом заключения врача, который осуществляет лечение этого больного.

Решение о принудительной госпитализации в противотуберкулезное заведение или о продлении срока принудительной госпитализации больных заразными формами туберкулеза принимается судом по месту выявления таких больных или по местонахождению противотуберкулезного заведения и подлежит немедленному выполнению. Органы внутренних дел по обращению руководителя противотуберкулезного заведения оказывают в пределах своих полномочий помощь в обеспечении выполнения решения суда. Принудительная госпитализация больных заразными формами туберкулеза, которые страдают психическими расстройствами, осуществляется в установленном данным законом порядке с учетом законодательства о психиатрической помощи.

Невыполнение решения суда о принудительной госпитализации в противотуберкулезное заведение или о продлении срока принудительной госпитализации влечет уголовную ответственность в соответствии с законом.