Как бороться с "плохим" холестерином?

Стенокардия, инфаркт, инсульт, тромбоз - вот расплата за повышение уровня холестерина в крови.О том, что сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смертности, знают все. Однако далеко не каждый из тех, кто подвергается опасности инфаркта или инсульта, осознает это. И даже не подозревают этого. Каким образом? Рассказывает врач-кардиолог Александр ТУРЕНКО.

Почему у японцев сосуды здоровые, а у европейцев - больные?

Существует три главных опасности для организма: высокое артериальное давление, табакокурение и повышенный уровень холестерина в крови. Как засвидетельствовали проведенные в Японии в 60 - 70-ые годы исследования, повышенный уровень холестерина опаснейший из всех приведенных факторов. Замечено, что японцы меньше чем другие народы страдают от заболеваний коронарных сосудов, хотя многие из них курят и имеют повышенное артериальное давление. По-видимому, дело в том, что их "спасает" низкий уровень холестерина в крови. Что же касается американцев и европейцев, среди которых и украинцы, то они не могут похвастаться этим. Например, в конце 90-х высокий уровень холестерина в крови был зарегистрирован почти в 100 млн. американцев. Более того, 90 % опрошенного взрослого населения не знали, что контроль этим показателем даст возможность уменьшить количество сердечных заболеваний. По данным Института кардиологии им. Г. Д. Стражеска, у половины украинцев уровень холестерина в крови значительно выше нормы.

Снижаем "плохой" холестерин, повышаем "хороший"

Теперь подробнее поговорим о влиянии холестерина на процессы жизнедеятельности человека. Мудрая природа не создает ничего лишнего. Поэтому холестерин необходим нашему организму, в частности, для синтеза желчи, половых гормонов, коркового вещества надпочечников. Он составляет около 2% массы тела и содержится во всех органах и системах организма: мышцах, сердце, печени, нервной системе и особенно в головном мозге, где его больше всего. В случае стресса или нагрузок потребность в холестерине растет.

80% холестерина образуется в печени, остальные поступают с пищей. В организме холестерин совмещается с жирными кислотами и создает с белками крови липопротеиды - важные для жизнедеятельности соединения. В зависимости от того, какого качества эти жирные соединения, холестерин становится для нас полезным или вредным. Различают насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. "Плохим" холестерин становится в том случае, когда совмещается с насыщенными кислотами, "хорошим", если образует соединения из полинасыщенными. "Плохой" холестерин легко откладывается на стенках сосудов и содействует развитию атеросклероза, возникновению тромбов, повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт и тому подобное). "Хороший" холестерин, напротив, предотвращает возникновение атеросклероза.

Чтобы уберечь себя от опасных болезней, нужно, во-первых, следить, чтобы уровень холестерина в крови не превышал нормы - от 100 до 180 мг (или 4-6 ммоля) на 100 мг крови (это можно определить с помощью анализов, сделаных в поликлинике). Во-вторых, нужно предотвращать повышение уровня "плохого" холестерина в организме и стимулировать образование "хорошего холестерина". Для этого нужно знать, откуда берется тот или тот. Насыщенных жиров, из которых образуется "плохой" холестерин, больше всего в жирном мясе, особенно в свинине и говядине, колбасе, сосисках, сливках, твердых сырах, яичных желтках, субпродуктах (печени, почках, мозге). Не насыщенные жиры, которые образуют "хороший" холестерин, в значительных количествах содержатся в морской рыбе (скумбрия, селедка, треска, сардины, макрель, красная рыба) и разных маслах. Теперь становится понятным, почему японцев обходят сосудистые заболевания, - они употребляют много морепродуктов.

Этот факт убедительно свидетельствует о том, что каждый человек способен отрегулировать содержание "плохого" и "хорошего" холестерина в своем организме.

Как бороться с "плохим" холестерином?

Следовательно, если биохимический анализ крови свидетельствует о повышенном уровне холестерина, нужно:

- Ограничить употребление мясных продуктов и сметаны.

- Отказаться от свинины, баранины, говядины, предоставлять преимущество мясу птицы и телятине.

- Как можно чаще мясо заменять соей. За содержанием белка 1 кг сои приравнивается до 2 кг мяса.

- Обязательно ввести в рацион морепродукты: морскую рыбу (3-4 раза в неделю) и морскую капусту.

- Увеличить употребление овощей и фруктов (особенно сырой моркови, капусты, помидоров, тыквы, баклажанов, кабачков, свеклы, чеснока, лука), а также нерафинированного масла (подсолнечной, оливковой, соевой, кукурузной).

- Следить, чтобы на обеденном столе часто появлялись продукты, богатые на клетчатку и пектины: высевки, фасоль, горох, яблоки, зерновые (пшеница, овес, горох, гречиха, коричневый рис).

- Не забывать о свежевыжатом соке, особенно апельсиновом. Доказано, что употребление одного стакана апельсинового сока ежедневно на протяжении 6 недель снижает уровень холестерина в крови на 20 %.

- Предоставлять преимущество обезжиренным или с небольшим содержанием жира кисломолочным продуктам.

- Маргарин лучше не употреблять совсем, особенно людям старшего возраста.

- Употреблять продукты, которые содержат лецитин, - вещество, снижающее уровень холестерина в крови. В частности, это соя, фасоль, горох, пшеница и ее высевки, гречиха, рыба, яичные желтки (однако не злоупотреблять. Не больше 2-3 яиц в неделю).

- Раз в неделю устраивать разгрузочные дни: есть лишь яблоки (1,5 кг) или выпивать 5-6 стаканов яблочного или апельсинового сока. Два дня на неделю (среда, пятница) употреблять постную пищу.

- Также полезно принимать спирулину - по 4 г в сутки на протяжении 2 месяцев. Она способствует не только снижению уровня холестерина в крови, но и насыщенных жиров, тогда как уровень полезных ненасыщенных повышает.

Помогут лекарства Фармацевтические препараты, которые помогают отрегулировать уровень холестерина в крови:

- Лецитин в гранулах (принимать по 1 ст. л. дважды в день на протяжении нескольких недель). Улучшает функцию печени и память.

- Импортные гипохолестеричные препараты: аторвастатин (аналоги: аторис, сторвас, липримар), симвастин (аналоги: вазилип, сигмал, таллидон) и тому подобное. А также отечественные - Симвакор-Дарница и ловастин-КМП, которые более дешевые, но так же эффективны. Например, принятие 1 таблетки ловастина в сутки на протяжении 6 недель снижает уровень холестерина в крови на 20%.

- Отечественные препараты Омега-3 и Эпадол, которые содержат нужные для образования "хорошего" холестерина полиненасыщенные жирные кислоты, рекомендуется принимать людям преклонного возраста, больным ишемической болезнью сердца. Они улучшают качество жизни и продлевают ее.

- Хитозан-евалар - содержит микроцеллюлозу, витамин С, лимонную кислоту, которые предотвращают всасывание жиров из кишечника в кровь, усиливая перистальтику кишечника, выводят их из организма.

- Фитопрепараты: холивер, гепатоклин, артишок, холенорм и тому подобное.

Холестерин необходим нашему организму

На Западе определение уровня холестерина в крови стало будничной процедурой. Люди следят за этим показателем и соответственно формируют свою диету. Хотя именно слово “холестерин” в общественном сознании приобрело явно негативный оттенок, в действительности он нужен нашему организму. Холестерин является компонентом клеточных мембран, предшественником желчных кислот, которые регулируют всасывание жиров. Кроме того, он способствует синтезу некоторых гормонов.

Как слишком высокий, так и слишком низкий уровень холестерина может привести к расстройствам здоровья.

Критически низкий: онкологические заболевания, болезни органов дыхания, риск смерти от травм.

Высокий: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца.

Угроза, которую несет нам слишком низкий уровень холестерина, выглядит достаточно страшно, но можем успокоить читателей: такое случается очень редко. У большинства людей биохимический анализ крови удостоверяет противоположную картину: холестерина многовато. Именно поэтому диетологи учат нас бороться с ним.

В норме наш организм сам регулирует уровень холестерина, удерживая его в пределах приблизительного 5 ммоль/л. Однако повышение уже на две единицы является угрожающим состоянием. Доказано, что концентрация холестерина 7 ммоль/л повышает риск смерти от ишемической болезни сердца вдвое.

Холестерин переносится в организме белками (протеинами) разного типа: липопротеидами высокой плотности (ЛПВЩ) и липопротеидами низкой плотности (ЛПНЩ). ЛПВЩ – это “хороший” холестерин, при его помощи жиры выводятся из тканей. А ЛПНЩ – “плохой” холестерин, который и формирует на сосудах те печальноизвестные бляшки. Следовательно, при определении уровня холестерина в крови следует установить соотношение «хорошого» и «плохого» холестерина, и тогда может оказаться, что в целом высокий показатель не является поводом для тревоги.

Большинства людей с высоким уровнем холестерина для исправления ситуации достаточно изменить диету. Первое, что рекомендуют врачи, – уменьшить употребление жиров. Но при этом следует различать насыщенные жиры (например, сливочное масло), которые повышают уровень холестерина, и ненасыщенные (например, растительное масло), которые не наносят вреда и нужны организму. Исследования засвидетельствовали, что, ограничив употребление (не нужно совсем от них отказываться) насыщенных жиров, можно снизить уровень холестерина на 10-20 процентов. Вообще, следует помнить, что холестерин содержится лишь в продуктах животного происхождения. Поэтому пост – хороший случай кое-что подправить в своем организме.

Физическая активность Исследования показывают, что у людей, которые имеют систематические физические нагрузки, преобладают ЛПВШ, то есть «хороший» холестерин.

Естественные лекарства

Если антихолестериновая диета не помогает, врачи назначают медикаментозное лечение. Но можно попробовать еще несколько естественных средств, которые точно не навредят, и будут иметь в целом позитивное влияние на здоровье. Самое известное растительное средство, которое выводит из организма холестерин, - это чеснок. Возможно, поэтому наши мудрые предки наловчились есть сало именно с чесноком. Ведь первое – чистые насыщенны жиры, зато второе эти жиры “выгоняет”.

Другое естественное лекарство украинцы открыли для себя не так давно, как чеснок. Это зеленый чай. Мы знаем о его антиоксидантных свойствах и способности выводить радионуклиды. Но не менее успешно борется он и с плохим холестерином.

А следующая информация, вероятно, утешит людей, которые ищут оправдания своей «болезненной страсти»: алкоголь может выводить холестерин из организма. Разговоры на уровне любительской медицины, что у алкоголиков, мол, самые чистые сосуды, не лишенные смысла. Однако эти лекарства нуждаются в очень взвешенном дозировании. Потому что такая борьба с холестерином может нанести той же сердечно-сосудистой системе значительно больше вреда, чем сам холестерин. Да и смешно будет, остерегаясь инсульта или склероза, умереть от цирроза печени.