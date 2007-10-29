Как помочь организму перейти на “зимнее время”

Период адаптации к новому времени может длится в течение 10-14 дней. Человеческий организм имеет большой запас прочности и способен приспосабливаться. После того как один раз мы перевели стрелки на час, организм перестраивается на новое время две недели.

Можно и нужно помочь перейти организму на новое время. Во-первых, учитывая то, что постепенная перестройка организма продолжается около двух недель на этот период нужно постараться уменьшить физические и моральные нагрузки, как на работе, так и дома.

Если есть возможность отложите тяжелые дела, или, по крайней мере передвиньте. А в первые дни, особенно в первые три дня, просто необходимо дать организму больше сна. Вставая по новому времени утром, ложиться спать нужно по старому времени. Во всяком случае, нужно удлинить продолжительность сна на час, вне зависимости, в какую сторону переводятся стрелки.

Врачи советуют принимать витамины, в частности витамин С. Он обеспечит более плавную перестройку наших внутренних биологических часов.