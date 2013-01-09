10 января в Украине будет до 20° мороза

В четверг, 10 января, температура в Украине будет колебаться от 20° мороза до 4° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью в восточных областях, Приазовье и Крыму ожидается небольшой, днем в западной части умеренный снег, на остальной территории - без существенных осадков. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с, метели.

Температура ночью - 7-12° мороза, в центральных, северных областях и на Прикарпатье - 12-17°, местами 20° мороза; днем - 5-10° мороза, на юге и западе страны - 0-5° мороза; на Южном побережье Крыма ночью - 1-3° мороза, днем - 2-4° тепла.

В Киевской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 12-17° морозу, местами 20°, днем - 5-10° мороза.

В Киеве облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 12-14° мороза, днем - 5-7° мороза.