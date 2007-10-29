Антибактериальные средства каждый день - это очень вредно

То, что «чистота – залог здоровья» знают даже бомжи, а потому периодически появляются на дезинфекционных станциях, чтобы помыться и обработать одежду. Обычные граждане придирчиво выбирают в магазинах антибактериальные мыла, шампуни от перхоти и проч. Но так ли уж полезно быть абсолютно чистым? Врач-дерматолог Григорий Костышев считает, что в погоне за личной гигиеной тоже нужно знать меру.

Оказывается, начищая себя до блеска, мы нарушаем естественную микрофлору кожи и тем самым провоцируем заболевания. Но по-порядку.

«Самая распространенная ошибка, которую совершают люди, - говорит Григорий Павлович, - пользуются антибактериальным мылом ежедневно, да еще приучают к нему детей. Его употребление уместно при наличии царапин, ссадин, порезов, потертостей, но при постоянном использовании, антибактериальное мыло уничтожает естественный микробный фон, и кожа становится легко уязвимой для инфекций.

Ведь микроорганизмы на коже не просто живут своей жизнью, а взаимодействуют между собой, борются. А когда мы искусственно уничтожаем большую их часть (полностью стерилизовать себя в домашних условиях нельзя), то оставшиеся самые сильные микробы в отсутствие конкуренции становятся «злее» и опаснее.

Плюс внешние «непрошенные гости», не встречая сопротивления от смытых нами «защитников», легко проникают в кожные покровы. То же самое происходит и при ежедневном протирании лица средствами от угревой сыпи – вдобавок ко всему многие из них еще и уплотняют кожу.

mosmedclinic.ru