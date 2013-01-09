Госпитализировано 8 пассажиров перевернувшегося автобуса

До 8 человек возросло количество госпитализированных пассажиров рейсового автобуса, который перевернулся вчера в Николаевской области.

Об этом сообщает Территориальное управление МЧС в Николаевской области.

Как сообщалось ранее, 8 января в оперативно-диспетчерскую службу Территориального управления МЧС в Николаевской области от водителя, который стал свидетелем происшествия, поступило сообщение, что возле с. Троицкое Новоодесского района Николаевской области в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся на бок пассажирский автобус «Эталон», следовавший по маршруту Вознесенск-Николаев. В салоне автобуса находилось вместе с водителем 37 человек.

В Новоодесскую Центральную районную больницу с места происшествия были доставлены три человека. Через некоторое время после ДТП в больницу обратились двое взрослых, которые были госпитализированы в Николаевскую больницу скорой медицинской помощи, и трое детей, которые доставлены в Николаевскую областную детскую больницу.

Таким образом, в результате ДТП госпитализированы 8 человек: пять взрослых и три ребенка. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Остальные пассажиры отказались от предоставления медицинской помощи и успешно доставлены в конечные пункты назначения на попутном транспорте.

Автобус подняли силами предприятия, на балансе которого он находится.

Как сообщал УНИАН, по информации Госавтоинспекции УМВД Украины в Николаевской области, водитель рейсового автобуса, перевернувшегося вчера в Николаевской области, нарушил правила перевозки пассажиров, во время движения неоднократно отвлекался от управления, вел разговоры с пассажирами и разговаривал по мобильному телефону.

По данным ГАИ, в результате ДТП 19 пассажиров, среди каких 3 несовершеннолетних, получили телесные повреждения различной степени тяжести.