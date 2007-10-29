Украина - страна хронически усталых граждан

Психологи и психиатры бьют тревогу: у наших граждан за последние три года появились новые психологические проблемы - люди стали жаловаться на то, что их раздражает внешний вид и стиль изложения мысли их собеседников.

Итог: массовая безотчетная злоба и нетерпимость друг к другу, которая переносится на окружающих. Причина таких психологических расстройств кроется в экономической нестабильности семей, перманентных выборах, переработках в офисах, а также в навязчивой рекламе. К такому выводу пришли отечественные психологи.

“Сейчас каждый третий украинец страдает от хронической усталости, а у каждого второго - состояние, близкое к депрессии (в западных странах показатели намного ниже: от шизофрении и проблем психологического характера страдает только каждый седьмой европеец”, - рассказала врач-психотерапевт высшей категории Елена Шевченко.

“Люди стали негодовать от нехватки денег, от избытка телевизионной рекламы, которая прерывает их любимые сериалы на самом интересном месте. С годами раздражение накапливается. Их сейчас нервирует даже определенное время года! Результат всего этого - моральная “изношенность” организма, даже когда человек только-только вернулся из отпуска”, - говорит она.

По словам психотерапевта, вмешательство специалиста в таких случаях крайне необходимо, однако, если человек решил сам бороться, то ему следует заняться тем, что доставит удовольствие: плавать на моторной лодке, погружаться на водные глубины, прыгать на скакалке или отжиматься от пола на одной руке.

Как рассказала психолог Наталия Кухтина, люди стали перерабатывать, гоняясь за заработком, или стараясь угодить начальству. Теперь они проводят на работе не положенных 8 часов, а все 10, а то и 12 в сутки. То есть у них появилась так называемая “офисомания”.

После рабочих напряжений у сограждан нарушается естественный биоритм, пропадает возможность нормально отдохнуть, стресс переносится в зону отдыха - домой, а далее - разрушение семей, отметила она.

По словам психолога, чтобы не допустить домашних неурядиц, жителям Украины следует больше бывать на воздухе, почаще посещать музеи и больше читать классической литературы.

“Успокаивающе действует и экстрим: можно повисеть вниз головой на турнике, желательно на природе, а можно даже прыгнуть с парашютом”, - советует специалист.

intermedia.org.ua