Лечиться в Украине опасно?

Выяснилось, что каждая из аптек ежедневно получает список из больше тысячи наименований, которые нельзя продавать людям.

По понедельникам по аптекам и больницам рассылают бюллетень, который называется "Амплитуда". Вверху лозунг Гиппократа "Не навреди", а дальше черный список - от украинского „стрептоцида” к иорданскому „нейровитану”. При этом отмечены серии, то есть исключению подлежит не весь препарат, а именно эта серия. Причины самые разнообразные - от фальсификации к неправильной транспортировке или хранению.

Причем это открытая информация и такие бюллетени можно найти на сайте государственной инспекции, которая контролирует качество лекарств.

По официальным данным у нас подделок нет, но врачи чаще всего жалуются на антибиотики и противовоспалительные препараты. Эксперты же советуют избегать киосков и покупать лекарства в полноценных, хорошо оснащенных аптеках.

По большому счету отечественные лекарства это также импорт. Об этом предпочитают не говорить, но, лечащей субстанции в Украине не синтезируют. Однако исходное сырье можно купить в Европе, это будет дорого и надежно, в Азии или Южной Америке. И здесь вопрос качества остается открытым.

Мы столкнулись с ситуацией, когда детям меняют проверенный импортный препарат на отечественный. Родители открывают фармацевтическую прессу и читают, что клинические испытания этого препарата продолжаются. И делают вывод - лекарства проверяют на детях.

Лабораторный контроль предусмотрен лишь для лекарств из так называемой группы риска - препаратов для наркоза, противотуберкулезных и инъекционных. Однако, каждая четвертая пилюля в Украине ни мировых, ни европейских сертификатов не имеет.

К тому же львиная доля лекарств, на отечественном рынке - так называемые генерики. То есть более дешевые копии дорогих брендовых препаратов.

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