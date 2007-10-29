Женщины! ”Безопасных” дней - нет!

Безопасных дней в женском менструальном цикле не существует. Свидетельство тому - необычные вещества, которые обнаружены в мужской семенной жидкости. Выяснилось, что, попав в женский организм, сперма может вызывать ускоренную овуляцию. Необычные вещества обнаружили американские ученые в сперме.

Находка может означать, что сперма принимает самостоятельные решения и в какой-то момент фактически думает и за мужчину, и за женщину. Семенная жидкость традиционно считается лишь посредником - транспортным средством, доставляющим сперматозоиды к яйцеклетке. По распространённому мнению, она увеличивает подвижность и силу спермы, но не имеет другого значения. Не случайно клиники, занимающиеся экстракорпоральным оплодотворением, отделяют семенную жидкость от спермы и отбраковывают за ненадобностью.

Ребекка Бёрч из государственного университета Нью-Йорка в Осуиго не согласилась с общепринятой версией. Полученные ею данные предполагают, что семенная жидкость также вступает в непосредственный контакт с женским организмом.

СПЕРМА

Сперма, семенная жидкость (греч. sperma - семя) - жидкость, выделяемая при эякуляции. Состоит из жидкой части (собственно семенной жидкости, или спермоплазмы), представляющей собой смесь секретов мужских половых желез - предстательной (30-35%), семенных пузырьков (60-65%), куперовых и придатка яичка (1-5%) и сперматозоидов.

В ходе исследования Бёрч обнаружила в сперме некоторые неожиданные и загадочные вещества, в частности гормоны фоллитропин (фолликулостимулирующий гормон, ФСГ), эстрадиол и лютеинизирующий гормон. Они, как известно, вызывают овуляцию - то есть выход созревшей женской половой клетки из яичника в полость тела.

Другие гормоны, такие как человеческий хорионический гонадотропин и лактогенный гормон плацентарного происхождения, играют определенную роль в поддержании беременности. По мнению Бёрч, подобный состав спермы понадобился мужчинам в качестве стратегии, способной бороться со скрытой овуляцией у женщин.

Хотя химические «доказательства» того, что женщина овулирует, имеются всегда, никаких явных признаков этого процесса не существует. Поэтому желающий размножаться мужчина может потратить свое время впустую. Таким образом, сперма, которая сама, находясь в репродуктивных органах женщины, умеет вызывать овуляцию в нужный момент, оказалась бы крайне удобна для представителей сильной половины человечества.

СОСТАВ СПЕРМЫ

Сперма содержит: аскорбиновую, лимонную, дезоксирибонуклеиновую, молочную, мочевую и поровиноградную кислоты, кальций, характерные для каждой группы крови антитела, хлор, холестерин, холин, фруктозу, цинк, витамин В12, глутатион, инозит, магний, азот, фосфор, калий, натрий, спермин, мочевину, гиалуронидазу, пиримидин, спермидин.

Свою гипотезу Бёрч решила доказывать «от обратного». Если вышеописанная репродуктивная стратегия действительно свойственна человеку, то в ней, напротив, не должны нуждаться виды, у самок которых овуляция не является скрытой. Исследовательница обратилась к коллегам из Национального центра исследования приматов Йеркеса в Атланте и попросила их провести анализ спермы шести самцов шимпанзе.

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