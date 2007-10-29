При высокой влажности вирус гриппа менее опасен

Исследователи из Медицинской школы Маунт Синай в Нью-Йорке (Mount Sinai School of Medicine) под руководством Питера Палезе (Peter Palese) раскрыли причину сезонного характера эпидемий гриппа, сообщает Science. Оказалось, что при более низкой температуре и сухом воздухе патогенность вируса гриппа значительно повышается.

В опытах на морских свинках американские ученые показали, что при низкой влажности 20-35% от соседей человеческим штаммом гриппа заражалось 75 до 100% животных. При 50% влажности наблюдался только один случай заражения, а при 80% – ни одного. Заражение уменьшалось и с ростом температуры: при 5 градусах по Цельсию все здоровые животные заразились, в то время как при 30 градусах все свинки остались здоровыми.

Таким образом, повышение температуры и влажности в общественных местах может предотвратить развитие эпидемий гриппа. Правда, большинство других патогенных агентов, особенно бактерии, наоборот, успешнее размножаются во влажном и теплом климате. Оригинальная статья авторов работы опубликована в PloS Pathogens.

svobodanews.ru