Стрес вызывает болезни мочеполовой системы

Работа органов мочеполовой системы имеет тесную связь с нервной системы: как центральной, так и автономной. Поэтому стрессовые факторы, негативно отражающиеся на нервной системе, могут отрицательно повлиять на работу мочеполовых органов.

Для подтверждения данного предположения было изучено влияние стресса на развитие ДГПЖ. В проведенном исследовании 83 мужчины с ДГПЖ прошли стандартизированный стрессовый тест, во время которого им были измерены артериального давления, уровень тестостерона и гормона шока (кортизола). Авторы оценили взаимосвязь между изменениями параметров, которые отражают подверженность пациента стрессу, и параметрами ДГПЖ. (объем простаты, остаточный объем мочи, скорость мочеиспускания, мочевые симптомы). Оказалось, что независимо от возраста и индекса массы тела, более высокое давление ассоциировалось с большим объемом простаты, большим остаточным объемом мочи, более тяжелыми симптомами нижних мочевых путей и более сильным влиянием данной симптоматики на качество жизни. Таким образом, ответ пациента на стрессовый тест связан с объективными и субъективными параметрами ДГПЖ. Это может служить доказательством стрессового фактора в развитии и прогрессировании данного заболевания.

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