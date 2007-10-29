«Черный трансплантолог» брал с пациентов до $135 000

Израильтяне просят выдать Михаэля Зиса, вменяя ему сразу семь статей уголовного кодекса.

Михаэль Зис, главный фигурант скандального дела о незаконной трансплантации почек, задержанный в Донецке 12 октября, обвиняется израильскими властями в совершении особо тяжких преступлений, подпадающих сразу под семь статей уголовного кодекса, в том числе торговле людьми с целью извлечения органов и причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Об этом "Сегодня" сообщили в НЦБ Интерпола в Украине, передав содержание запроса израильтян об экстрадиции доктора Зиса. Объективных данных о совершении Зисом противоправных действий в Украине пока не получено. То, что запрещено законодательством Израиля (а именно пересадка органов родственникам второго поколения — братьям-сестрам), у нас разрешено. Кроме того, персонал Донецкого центра трансплантации утверждает, что Зис не оперировал пациентов, а был только их сопровождающим и переводчиком. Куда экстрадировать подозреваемого — в Молдову, чей запрос поступил раньше, или Израиль, наша ГПУ еще определяет. Сейчас "черный трансплантолог" пребывает в Донецком СИЗО.

Израильская полиция также утверждает, что примерно полтора года назад Зис и еще один подозреваемый, чья фамилия и гражданство пока не разглашаются, разместили в арабоязычной прессе Израиля объявления, приглашающие доноров отдать свою почку. Ставка делалась в основном на палестинских арабов, в силу финансовых проблем готовых за небольшой гонорар (какой — не уточняется, в Молдове жертвам трансплантаций платили всего по $10000) пожертвовать органами.

Израильская полиция отмечает, что лица, откликнувшиеся на объявления, проходили медицинские тесты, после чего переправлялись в Украину для операций по удалению почки. Зис бронировал им авиабилеты, встречал и сопровождал в донецкую клинику, где к делу приступали наши трансплантологи. В запросе указывается, что пациенты не предупреждались о риске проведения операций, наоборот, их убеждали в абсолютной безопасности пересадки органов. Однако времени на реабилитацию после хирургического вмешательства не давали и в большинстве случаев обещанные деньги не выплачивались ни донорам, ни родственникам. Вычислили Зиса по показаниям доноров, реципиентов почек, а также офицера израильской полиции, который поучаствовал в разоблачении, представившись донором почки. Попал он под нож или нет, израильтяне умалчивают.

Зис самолично общался с нуждающимися в пересадке, предлагая почки доноров и подписывая поддельные медицинские документы, подтверждающие несуществующие родственные связи тех, кто жертвовал органы, и тех, кому их трансплантировали (нашим медикам этих документов оказывалось достаточно для трансплантации, поскольку то, что запрещено на Земле обетованной, в Украине разрешено). По данным израильтян, страховые компании реципиентов выплачивали за каждую операцию $ 125—135 тысяч на счет Зиса в одном из банков США.

www.segodnya.ua