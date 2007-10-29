Большинство украинцев не доверяют медикам

По данным опросов, медикам не доверяет 80 процентов жителей Украины.

Прежде всего потому, что недобросовестного врача к ответственности притянуть почти невозможно.

Важным является и вопрос о том, где же лечиться, в больницах государственных или частных. И как себя защитить от недобросовестных медиков.

С тем, что условия содержания все-таки лучшие в частных клиниках согласились все эксперты.

Впрочем, качество лечения мало чем отличается - лекарства пациенты покупают те же, медперсонал кочует - утром в госклинике, вечером - в частной. Поэтому жалобы есть на все медучреждения.

Вице-президент союза защиты пациентов, в свою очередь, сомневается, что все врачи высоконравственные.

То шуруп забудут после операции, то обследование назначают на несколько сотен долларов, хотя можно обойтись малыми расходами. Учета врачебных ошибок в Украине никто не ведет. А к ответственности медика притянуть почти невозможно. Рука руку моет.

Большой кредит доверия есть, напротив, у немецкого медика. Недаром, по-видимому, наши политики лечат свои болезни именно в Германии. Однако и местные "Айболиты" не без ошибки и ежегодно укорачивают жизнь почти 20 тысячам пациентов.

В Германии действует четкий механизм, как пациенту отстоять свои права в случае врачебной небрежности. Ошибиться может каждый. А поэтому врачи оплачивают работу независимых комиссий, куда пациенты обращаются в случае подозрения.

Тогда эксперты проводят расследование. Треть дел решается в пользу пациента. Каждый немецкий "слуга Гиппократа" страхуется на случай ошибки, а поэтому возмещение ложится на плечи страховщиков.

В Германии работу медиков оплачивают больничные кассы. Чем сложнее лечение – тем высший гонорар врача.

В Украине же правозащитники предлагают перед каждым посещением врача вспомнить несколько нужных и не сложных правил.

Во-первых, делайте заметки - это дисциплинирует врача. Требуйте чеки, а лучше копию истории болезни.

Во-вторых, с собой на консультацию стоит взять родственников или знакомых. Не стесняйтесь спросить, для чего нужные выписанные препараты или процедуры.

В-третьих, не скрывайте состояние своего здоровья и самочувствия, даже если придется рассказать о деликатных вещах.

И напоследок. Если вам поставили неутешительный диагноз, проверьте его еще у нескольких врачей.

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