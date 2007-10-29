Английские ученые: Жить возле Чернобыля не вредно

По данным британских исследователей, добровольное проживание в запретной зоне вокруг Чернобыля может нанести здоровью меньший урон, нежели переезд из сельской местности в загазованный центр крупного города.

Загрязненный выбросами и выхлопными газами воздух или дым от чужих сигарет, потенциально опаснее для здоровья, чем соприкосновение с радиоактивными осадками после ядерного взрыва, цитирует агентство Тренд данные научных исследований.

Так, в результате атомных бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки от самого взрыва, ожогов и острой лучевой болезни погибли более 200 тыс человек. Как показывают исследования, жизнь выживших жертв атомной бомбардировки, подвергшихся сильному облучению в радиусе 1,5 километрах от эпицентра взрыва, сокращается в среднем всего на 2,6 года.

В то же время, по данным ученых, человек, который продолжает курить до самой смерти, отнимает у себя в среднем 10 лет жизни, а те, кто в возрасте 35 лет страдают избыточным весом, могут потерять от 4 до 10 лет.

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