Ученые научились выращивать глаза

Группа ученых из Уорвикского университета заявила о том, что нашла способ выращивать глаза и их отдельные элементы в лабораторных условиях, сообщает Science Centric.

В ходе научного эксперимента, исследователи использовали 8-клеточный эмбрион лягушки, в который ввели молекулы, называемые эктоэнзимами (обычно расположенные на наружной мембране различных клеток).

Ученые взяли только три молекулы эктоэнзима, пытаясь выяснить, каким образом каждый из них расщепляет аденозинтрифосфат (ATP), нуклеотид, играющий роль аккумулятора и переносчика энергии.

В результате эксперимента, ученые выяснили, что один эктоэнзим под названием E-NTPDase2, быстро превращая аденозинтрифосфат (ATP) в аденозиндифосфат (ADP), влияет на развитие глаз головастика. А если ввести эктоэнзим в клетки зародыша, то происходит формирование глаза. Но что самое интересное, так это то, что вырастить глаз можно не только в районе головы, но и в других частях, например, в районе брюшка и даже хвоста.

Zhelezyaka