В Турции создано лекарство, останавливающее любое кровотечение

Турецкие ученые впервые в мире создали лекарство, которое в течение нескольких минут останавливает любое кровотечение.

Препарат, который станет незаменимым средством для лечения гемофилии, также стал первым местным лекарством, получившим лицензию Минздрава Турции.

"Созданный нами препарат полностью перевернул наши знания о механизме прекращения кровотечения. Он останавливает любое кровотечение в течение нескольких минут. Применением лекарства мы ставим цель снизить смертность в мире от потери крови", - сказал в интервью газете профессор университета Хаджеттепе Ибрагим Хазнедароглу, где был создан и успешно прошел клинические испытания препарат.

Уникальное лекарство создано на основе смеси различных растений: крапивы, солодки, тимьяна, виноградной лозы. Оно, как сообщается, может применяться для лечения других серьезных недугов, в частности сахарного диабета.

Рецепт приготовления средства против гемофилии турецкие медики разработали на основе старинной формулы. Подробно о своем открытии они намерены рассказать в британском медицинском журнале International British Journal.

РИА Новости