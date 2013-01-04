МВД передало «Охматдету» медицинское оборудование

Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко передал представителям Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» сертификат на получение современного аппарата для проведения ультразвуковых исследований.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, “мобильный аппарат для ультразвуковой диагностики патологий у детей, которые родились недоношенными, позволит проводить необходимые медицинские исследования непосредственно в палате, где находятся малыши”. Часть средств на оборудование собрали правоохранители, а остальные предоставили благотворители.

По словам В.Захарченко, “мы посоветовались со специалистами, и в канун Рождества решили сделать такой подарок детям, которые в этом очень нуждаются”.

Как сказано в сообщении, “представители отделения интенсивной терапии новорожденных НДСБ «Охматдет» высоко оценили технические характеристики приобретенного аппарата УЗИ, поскольку его специализированные датчики позволяют проводить ультразвуковое исследование внутренних органов ребенка, который родился недоношенным и имеет слишком малый вес”. Кроме того, одним из наибольших преимуществ аппарата является его мобильность, поскольку это дает возможность проводить обследование непосредственно в палате, где находится малыш, а не транспортировать его к месту расположения аппарата УЗИ.

Заведующая отделением интенсивной терапии новорожденных «Охматдет» Лариса Никонова поблагодарила правоохранителей от имени родителей, чьи дети становятся пациентами этого отделения.

По ее словам, на протяжении года в подобной помощи нуждаются около 300 детей, которые родились глубоко недоношенными или имеют какие-то патологии внутренних органов. Она отметила, что оборудование такого класса позволит проводить необходимые обследования намного эффективнее, а это, в свою очередь, даст возможность оперативно устанавливать диагноз и начинать необходимое лечение.