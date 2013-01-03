ГАИ призывает водителей быть внимательными и осторожными в связи с гололедицей на дорогах.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Департамента ГАИ МВД Украины, в частности, 3-7 января на дорогах страны ожидается гололедица, местами туман и мокрый снег с дождем.

ГАИ отмечает, что при таких погодных условиях управление автомобилем требует повышенной внимательности и осторожности, и призывает водителей к неуклонному соблюдению Правил дорожного движения.

В частности, напоминают в ГАИ, в условиях недостаточной видимости, во время осадков и пр., необходимо двигаться с включенным ближним светом фар (или противотуманными фарам), соблюдать скоростной режим, с особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам, отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций.