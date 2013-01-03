В Украине продлят сроки подачи заявлений на усыновление

Министерство социальной политики Украины внесло изменения в порядок и условия приема граждан Украины, которые проживают за пределами Украины, и иностранцев, желающих усыновить ребенка в Украине, относительно продления сроков подачи соответствующих заявлений.

Об этом идет речь в обнародованном и зарегистрированном Министерством юстиции Украины соответствующем приказе Минсоцполитики.

В частности, в соответствии с изменениями, прием заявителей для предоставления ими дел осуществляется Министерством соцполитики ежегодно в период с третьего понедельника января (раньше было с первого понедельника февраля - УНИАН) до 31 марта, со второго понедельника апреля до 30 июня, со второго понедельника июля до 30 сентября и со второго понедельника октября до 10 декабря (раньше было до 30 ноября - УНИАН) в соответствии с утвержденным им графиком и в порядке очередности согласно книге регистрации заявителей.

Этот приказ должен быть доведен до ведома заинтересованных дипломатических представителей иностранных государств, аккредитованных в Украине, и Министерства иностранных дел Украины.

Приказ Минсоцполитики вступает в силу со дня его официального опубликования.

Документ обнародован на официальном сайте Верховной Рады, однако, как сообщается, еще не вступил в силу.

Министерство юстиции зарегистрировало приказ 19 декабря 2012 года.