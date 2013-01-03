Магнитные бури в январе

В январе 2013 года ожидается 7 магнитных бурь.

Итак, метеочувствительным людям необходимо обратить внимание на свое самочувствие в такие дни:

четверг, 3 января,

вторник, 8 января,

воскресенье, 13 января,

суббота, 19 января,

среда, 23 января,

пятница, 25 января и

понедельник, 28 января.

Однако общая слабость организма может ощущаться и в первых числах января 2013 года.

Напомним, медики рекомендуют следить за состоянием своего здоровья в первую очередь людям, подверженным мигреням, гипертоникам и тем, кто страдает болезнями сердца. Во время магнитных бурь специалисты советуют снизить физическую нагрузки, держать под рукой необходимые лекарства, перейти на растительную пищу, кисломолочные продукты и нежирное мясо. Кроме этого нужно отказаться от употребления крепких алкогольных напитков и ограничиться в курении. А улучшить общее самочувствие поможет чай с мятой или мелиссой.

korzonews.info