За сутки милиция изъяла около 2,5 тонн несертифицированной пиротехники, сообщили УНИАН в управлении связей с общественностью МВД Украины.

Работники органов внутренних дел совместно с представителями других контролирующих органов осуществили проверку более 17 тысяч мест возможной реализации пиротехнической продукции. Общее количество изъятых изделий превысило 850 тысяч штук, а их вес составляет более 20,5 тонн.

За незаконную реализацию пиротехники правоохранителями составлены административные протоколы в отношении 1175 лиц. Кроме того, 266 граждан привлечены к административной ответственности за противоправное применение пиротехники.