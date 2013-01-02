2013 год должен стать годом социальной справедливости

Президент Украины Виктор Янукович отметил, что 2013 год должен стать годом развития и социальной справедливости.

Об этом сказано в его новогоднем обращении к соотечественникам.

«Уходящий год принес стране новые свершения. Украина провела на самом высоком уровне Евро-2012 и тем самым навсегда вписала свое имя в историю европейского футбола», - напомнил В.Янукович.

По его словам, следующий, 2013 год, должен стать годом развития и социальной справедливости. «Все ветви власти должны обеспечить максимальный социальный эффект от экономического роста и правовых преобразований», - подчеркнул Президент.

По убеждению главы государства, начало работы обновленного состава Верховной Рады и правительства открывает возможности для конструктивного сотрудничества всех ведущих политических сил во имя развития Украины.

«Главным принципом нашей внешней политики должно стать отстаивание национального достоинства. А ключевым ответом на новые вызовы мирового экономического кризиса - согласие и сплоченность украинского народа», - сказал В.Янукович.

Он выразил уверенность, что украинцы способны объединиться во имя общего счастливого будущего.

Президент пожелал каждой семье здоровья, чтобы сбылись мечты и надежды, мира и благосостояния.