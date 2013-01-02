Хмельниччина: 4 человека попали в больницу с переохлаждением

В Хмельницкой области за сутки четыре человека попали в больницу с переохлаждением.

Как сообщили УНИАН в оперативно-координационном центре территориального управления МЧС в области, мужчина 1963 г.р., житель с. Горчичная Дунаевецкого района госпитализирован с отморожением кистей и стоп.

Также в больницу доставлен житель села Малые Юначки, 1951 г.р., с отморожением правой стопы.

В Каменец-Подольском районе зафиксировано два случая переохлаждения. В частности, житель села Довжок 1947 г.р. был доставлен в районную больницу с нарушением кровообращения, общим переохлаждением. На данное время он находится в реанимации. Житель села Рогожная доставлен в реанимации с диагнозом «алкогольная кома и общее переохлаждение».

Как известно, в Хмельницкой области функционируют 359 пунктов обогрева, где за последние сутки была оказана помощь 13 лицам.