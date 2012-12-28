Астрологи прогнозируют, что 2013 будет удачным годом для украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции соучредитель Союза астрологов Украины, автор «Астрологического календаря для Украины» Елена Осипенко заявила, что, по ее прогнозу, следующий год для украинцев должен сложиться в целом хорошо.

По мнению астролога, Украина медленно, но продолжает развиваться. Е.Осипенко напомнила, что, по сведениям астрологов, в 2006 году Украина вошла в новый цикл развития, а будущий 2013 год является серединой этого цикла. Таким образом, по словам астролога, можно считать, что этот год будет определенным переломным моментом, «неким вызовом нашей стране». При этом, по мнению Е.Осипенко, в следующем году успех будет сопутствовать тем политикам и бизнесменам, которые способны договариваться, умеют идти на компромисс, искать взаимовыгодные пути решения проблем. Что касается принятия важных для страны решений, то астролог считает, что в будущем году политики должны совместными усилиями разработать и принять такие законы, которые были бы максимально полезны для всех украинцев.

Отвечая на вопрос о том, что украинцам может принести 2013 год как «год змеи», редактор «Астрологического календаря для Украины» Юрий Буянов заявил, что считает неправильным для украинцев ориентироваться на восточные буддистские традиции и символы. По его словам, «китайская астрология работает в китайских мозгах». По мнению астролога, для того, чтобы понять восточные традиции, нужно хотя бы какое-то время находиться в их среде, проникнуться ими.

При этом он отметил, что для зороастрийцев, огнепоклонников, каковыми по убеждению астролога были древние славяне, новый год наступает не с 1 января, а аж с 21 марта. Е.Осипенко добавила, что в 2013 году с этого дня по зороастрийскому календарю наступает «год ворона», который, по ее словам, является очень мудрой птицей и, соответственно, очень хорошим знаком. Как она добавила, те, кто все же склонен верить в восточные символы, знают, что «змея» также означает «мудрость», является позитивным знаком, поэтому и по восточному календарю год должен быть удачным. «Мудрая птица ворон совместно с мудрой змеей сделают будущий год для всех успешным», – считает астролог.

Вместе с тем, говоря о некоторых важных политических событиях, запланированных на следующий год, астрологи отмечают, что намечены они на не совсем удачные даты. Так, 25 февраля, когда должен состояться долгожданный саммит Украина-ЕС, приходится на полнолуние. По сведениям астрологов, это очень активный период, можно прогнозировать, что в это время решения будут приниматься в динамичной, эмоциональной обстановке, однако в целом для проведения каких-либо важных, судьбоносных мероприятий этот период является неблагоприятным. То же самое, считают астрологи, касается и практически всего мая, на который прогнозируют проведение выборов мэра Киева.

Что касается того, как лучше всего встретить новый год, то астрологи советуют вспомнить, какой из предыдущих годов стал наиболее удачным для вас, что окружало вас в момент его встречи, и попытаться восстановить такую обстановку и настроение. По словам Е.Осипенко, если вы в каком-то платье уже встречали новый год, он стал для вас успешным, то оденьте его снова. Она добавила, что на праздничном столе обязательно должны присутствовать мандарины, апельсины - они оранжевого цвета, который символизирует радость и теплоту.