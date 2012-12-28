Медики предупреждают об опасностях новогодних праздников

Медики призывают украинцев не злоупотреблять алкоголем и едой в новогодние праздники.

Как передает корреспонден УНИАН, главный специалист медицины неотложных состояний Главного управления здравоохранения КГГА Анатолий Вершигора заявил, что в новогодние праздники часто отравляются фальцифицированными алкогольными напитками.

«Желательно покупать алкоголь в специализированных магазинах или в супермаркетах, которые имеют на это право. Не стоит покупать алкогольные напитках в киосках или «разливайках». Именно там чаще всего выявляют больше всего фальцифицированного некачественного алкоголя, которые вызывают тяжелые отравления, иногда со смертельным исходом», - отметил А.Вершигора.

По словам заведующего наркологического отделения клиники «Социотерапия» Александра Шипунова, безопасных доз алкоголя не существует.

«Организм воспринимает алкоголь как яд. В праздники лучше не употреблять дозу больше, чем обычно. Осложнения от приема алкоголя в праздничные дни возникают от того, что человек позволяет себе выпивать больше. Это вызывает интоксикацию организма… Алкоголь должен быть сертифицированный, неконтрафактный. Покупать его лучше в больших торговых сетях», - отметил нарколог.

Он также проинформировал, что алкоголь категорически противопоказан беременным, парам, которые планируют зачать ребенка, людям до 20 лет (еще формируется организм), с хроническими патологиями – есть риск обострения заболевания, а также больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Люди, в прошлом зависимые от алкоголя, должны полностью отказаться от приема таких напитков. Даже самая малая доза алкоголя может быть для бывшего алкозависимого смертельной. Очень важно, чтобы алкоголь не употребляла дети и молодежь. Молодой организм очень чувствителен к алкоголю, поэтому могут возникнуть непрогнозируемые и очень тяжелые последствия», - подчеркнул А.Шипунова.

Медики также советуют в новогодние праздники дробно питаться, есть как можно больше салатов из свежих овощей и фруктов и не злоупотреблять жареной, острой, жирной пищей, раздражающими приправами, которые могут привести к обострениям.

В праздники часто бывают отравления, поэтому каждая хозяйка должна обращать внимание на сроки и условия пригодности продуктов и приготовленных блюд (например, срок хранения традиционного новогоднего салата «Оливье» – не более 12 часов), обращают внимание врачи.

По словам главного специалиста по гастроэнтерологии ГУ здравоохранения КГГА Игоря Червака, после новогодних праздников растет количество больных с проблемами органов пищеварения.

«Чтобы в праздники не было проблем с пищеварительными органами нужно придерживаться принципа достаточности, не переедать, не перегружать свой организм, вставать из-за стола с легким чувством голода – еда, под влиянием соков и ферментов, разбухает, объем ее значительно увеличивается. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями органов пищеварения – желчекаменной болезнью, хроническим панкреатитом, хроническими гастритами», - отметил врач.

И.Червак посоветовал во время праздничной трапезы не сидеть все время за столом. «Хорошо, когда вы поели и проявляете какую-нибудь физическую активность – потанцевать, походить. Переполненность желудка приводит к перегруженности. Когда человек переедает, возникает воспаление поджелудочной железы – панкреатит – болезнь, которая очень тяжело протекает», - сказал И.Червак.

А.Вершигора также проинформировал, что в новогоднюю ночь «скорая помощь» и пункты неотложной помощи будут работать в обычном режиме.

«Все врачи будут доступны. Если возникнут вопросы, нужна будет помощь, звоните по телефону – 103», - напомнил медик.