Кабмин предлагает улучшить систему охраны труда

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины принять Общегосударственную социальную программу улучшения безопасности, гигиены труда и производственной среды на период 2014-2018 гг. с прогнозным объемом финансирования 221,88 млн. гривень.

Об этом сказано в законопроекте №1184, опубликованном на официальном сайте Верховной Рады.

Как сказано в пояснительной записке, необходимость принятия программы просматривается уже в том, что ежегодно в Украине около 17 тыс. человек становятся инвалидами по труду, около 313 тыс. человек получают компенсацию по причине получения увечий на производстве, около 50 человек получают пенсию в связи с утратой кормильца. «Современное состояние охраны труда требует принятия мер общегосударственного масштаба, потому что касается едва ли не всех видов экономической деятельности и охватывает весь производственный потенциал страны, оказывая существенное влияние на экономическое развитие», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Перечень мероприятий, включенных в программу, касается приведения нормативной базы в сфере охраны труда к требованиям международного и европейского законодательства, усовершенствования системы государственного и общественного контроля по соблюдению требований законодательства, повышение эффективности систем управления охраной труда, а также предотвращение рисков производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и аварийности.

Финансирование программы, как сказано в законопроекте, будет осуществляться посредством выделения средств Госгорпромнадзору, МВД, Минагропроду, Минэнергоугля, Минприроды, Минздраву и ряду других ответственных ведомств.

При прогнозном объеме финансирования, согласно пояснительной записке, в 221,88 млн грн, из государственного бюджета будет направлено 101,16 млн грн, из Фонда соцстрахования – 120, 32 млн грн, из других источников – 0,4 млн грн.

Основными показателями оценки эффективности программы, согласно пояснительной записке, будет коэффициент частоты производственного травматизма на тысячу человек и коэффициент производственного травматизма со смертельным исходом на тысячу работников.

