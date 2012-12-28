В Украине завтра похолодает

Завтра в Украине станет прохладнее, в некоторых регионах выпадет снег.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 29 декабря будет облачно с прояснениями. Ночью в Украине, кроме западных и северных областей, днем на востоке, в Крыму и Приазовье небольшой снег, на юге с дождем. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, в южной части отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, на западе до 14°, днем 0-5° мороза; на Закарпатье и в южных областях на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 1- 6° тепла.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 0-5° мороза.

В столице без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 1-3° мороза.

