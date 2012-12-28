Украина не боится увеличения иностранных усыновителей - Павленко

Украина не боится увеличения потока иностранных усыновителей из-за запрета международного усыновления в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы заявил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко.

"Мы никоим образом не боимся увеличения иностранных усыновителей, которые приедут в Украину. Украинское законодательство давно построено и направлено на развитие национального усыновления. Украинское законодательство давно имеет целый ряд ограничений, но они не противоречат интересам ребенка в отношении международных усыновителей", - сказал он.

По его словам, в Украине существует четкая процедура усыновления, которая предусматривает приоритетность национального усыновления перед международным, в том числе и относительно запрета усыновления детей меньше пяти лет иностранными усыновителями. Исключением являются только дети, которые имеют тяжелые заболевания, что останавливает украинцев усыновлять этого ребенка. Ю.Павленко сообщил, что сегодня зарегистрировано 26 тысяч детей на усыновление, и из них только полторы тысячи детей в возрасте до пяти лет.

Как сообщил Ю.Павленко, по итогам 2012 года украинцы усыновили втрое больше детей, чем иностранцы: украинцами по результатам года будет усыновлено около 2 тыс. детей, а иностранцами – около 700.

Ю.Павленко подчеркнул, что позиция Украины относительно межгосударственного усыновления и вообще усыновления детей является последовательной, предсказуемой на протяжении последних лет и четко базируется на конвенции ООН о правах ребенка – обеспечении высших интересов ребенка во всех процедурах, связанных с усыновлением.

Он напомнил, что в соответствии с международным и национальным законодательством, усыновление как процесс для ребенка – это право на воспитание в семье. Для государства – обязанность обеспечить каждому ребенку воспитание в семье и для родителей – кандидатов в усыновители – это возможность реализовать свой родительский потенциал и помочь ребенку.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2012 г. Государственная дума России в ответ на американский закон о «списке Магнитского» приняла законопроект «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан Российской Федерации», которым, среди прочего, запрещается усыновление российских детей гражданами США.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2013 года

Российские парламентарии назвали свой закон «имени Димы Яковлева» - в память о двухлетнем российском мальчике, который погиб в США из-за халатности родителей, которые усыновили его.