Россия запретила американцам усыновлять своих сирот

Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», получивший неофицальное название «закона Димы Яковлева» и ставший ответом России на принятый в США «акт Магнитского».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

Законом, в частности, вводится запрет на въезд на территорию РФ граждан США, причастных к нарушению основополагающих прав и свобод человека; совершивших преступления в отношении граждан России, находящихся за рубежом, или причастных к их совершению.

Также закон касается американцев, наделенных государственными полномочиями и способствовавших своими действиями (бездействием) освобождению от ответственности лиц, совершивших преступления в отношении граждан России или причастных к их совершению, причастных к похищению и незаконному лишению свободы граждан России.

На территорию России будет запрещен въезд граждан США, вынесших необоснованные и несправедливые приговоры в отношении граждан РФ, осуществляющих необоснованное юридическое преследование граждан РФ, принявших необоснованные решения, нарушившие права и законные интересы граждан и организаций Российской Федерации;

Кроме того, предполагается арест на территории Российской Федерации финансовых и иных активов граждан США, которым запрещен въезд на территорию РФ, и запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями этих граждан.

Список граждан Соединенных Штатов, которым запрещается въезд на территорию Российской Федерации, ведется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере международных отношений РФ.

В отношении граждан США, включенных в список, предусмотренный федеральным законом, устанавливается запрет на распоряжение имуществом, находящимся на территории Российской Федерации; приостанавливается деятельность на территории России находящихся под их контролем юридических лиц; приостанавливаются полномочия (членство) в советах директоров, иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

Законом также запрещается передача детей, являющихся гражданами РФ, на усыновление (удочерение) гражданам США, а также деятельность на территории Российской Федерации органов и организаций в целях подбора и передачи детей, являющихся гражданами России, на усыновление (удочерение) гражданам США, желающим усыновить (удочерить) указанных детей.

В связи с запретом на передачу детей, являющихся гражданами РФ, на усыновление (удочерение) гражданам Соединенных Штатов от имени Российской Федерации прекращается действие Соглашения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей, подписанное в Вашингтоне 13 июля 2011 года.

Законом также устанавливается, что его действие, а также действие федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в части, касающейся нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации, распространяется на граждан государств, которые приняли решение о запрете въезда граждан РФ на территории этих государств и об аресте активов граждан Российской Федерации по мотиву их причастности к нарушениям прав человека в России.

Как сообщал УНИАН, Сенат Конгресса США 6 декабря принял закон, предусматривающий введение визовых санкций против россиян, предположительно ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского в СИЗО.

Российские парламентарии назвали закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» "имени Димы Яковлева" в память 2-летнего российского мальчика, погибшего в США из-за халатности усыновителей.