Спасатели будут работать в усиленном режиме

В связи с приближением новогодних и рождественских праздников работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям переведены на усиленный вариант несения службы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом на брифинге сказал заместитель директора Департамента управления спасательными силами Александр Тарасов.

«Спасатели дежурят круглосуточно. У нас отработаны маршруты подъезда к местам с массовым пребыванием людей и запуска фейерверков, проверена вся техника и противопожарное водоснабжение, подготовлен весь личный состав. 20 тысяч спасателей, а также 5 тысяч единиц техники готовы к выполнению задач, поставленных перед нами», - отметил А.Тарасов.

По его словам, в местах с массовым пребыванием людей будут дежурить подразделения спасателей. В круглосуточном режиме в Госслужбе будет работать оперативный штаб по координации действий центральных и местных органов исполнительной власти для обеспечения быстрого реагирования на все возможные пожары, аварии и другие чрезвычайные ситуации. Во всех территориальных подразделениях проведены учения для отработки согласованных действий спасателей и с целью налаживания сотрудничества с другими заинтересованными ведомствами – Минобороны, Минздравом, Мининфраструктуры, МВД, местной властью.

Как отмечается в сообщении, за 11 месяцев 2012 года в Украине возникло 66,5 тысяч пожаров, в результате которых погибли 2340 чел.