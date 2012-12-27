Пунктов скорой медпомощи должно быть больше - Вилкул

Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул считает, что в стране необходимо увеличить в 2-3 раза количество пунктов базирования скорой медицинской помощи для обеспечения нормативов доезда к больным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Вилкул заявил сегодня на открытии перинатального центра в Полтаве.

По его словам, в Днепропетровской области, которую он недавно возглавлял, машина скорой помощи приезжает к пациенту в течение 10 минут в городе и в течении 20 минут в сельской местности.

«Сейчас в Украине требуется ввести принцип экстерриториальности – когда приезжает к больному ближайшая машина скорой медицинской помощи, вне зависимости от прописки региональной принадлежности»,-сказал А.Викул.

Справка УНИАН. Напомним, национальный проект "Своевременная помощь" предусматривает создание единых региональных оперативно-диспетчерских служб с использованием современных GPS-технологий для уменьшения времени прибытия "карет" скорой помощи. В июле Верховная Рада установила организационно-правовые основы обеспечения граждан экстренной (скорой) медицинской помощью.

Законом определяются основы организации и функционирования системы экстренной медицинской помощи, а также полномочия органов центральной и местной власти по обеспечению функционирования системы.