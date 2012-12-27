Украинцев уже 45,5 миллионов

Прогнозная численность населения Украины на 1 января 2013 года составит 45 547 800 человек, что на 42 900 человек меньше показателя средней численности населения в 2012 году. Об этом сказано в сообщении Государственной службы статистики Украины, размещенном на официальном сайте ведомства.

Как сказано в сообщении, городское население составит 31,4 млн человек, сельское – 14,2 млн человек.

В региональном разрезе наибольшее количество населения будет проживать в Донецкой области – 4,4 млн человек, в Днепропетровской области – 3,3 млн человек, в Киеве – 2,84 млн человек, Харьковской области – 2,74 млн человек. Наименьший показатель ожидается в Кировоградской области - 995,6 тыс. человек, Черновицкой области - 907,1 тыс. человек и Севастополе - 383,4 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, численность населения Украины на 1 января 2012 года составляла 45,63 млн чел, на 1 августа - 45 млн 560 тыс. 272 чел.