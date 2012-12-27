Акимова о своевременной экстренной медицинской помощи

Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова отмечает необходимость качественного ремонта дорог, особенно в сельской местности, для обеспечения своевременного предоставления экстренной медицинской помощи в рамках внедрения национального проекта "Своевременная помощь" в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.Акимова заявила сегодня во время брифинга Полтаве.

По ее словам, с 1 января вступает в силу закон об экстренной помощи и финансирование станций скорой медицинской помощи полностью передано на областные уровни.

Центральные власти помогут всем областям, даже тем, где еще не начали техническое переоснащение машин скорой медпомощи, в оборудовании медицинских карет GPS-навигаторами.

И.Акимова отметила, что на ряду с оснащением машин скорой медицинской помощи необходимо власти должны уделить внимание качеству дорог, особенно в сельской местности.

«Это будет иметь принципиальное значение для возможности своевременного приезда скорой», - сказала И.Акимова.

Справака УНИАН. Проект "Своевременная помощь" предусматривает создание единых региональных оперативно-диспетчерских служб с использованием современных GPS-технологий для уменьшения времени прибытия машин скорой помощи.