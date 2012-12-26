6-летнему Славику срочно нужна помощь!

Славик Ворошилов из Николаева четыре года из своих шести борется с очень сложным заболеванием - нейробластомой.

Первые симптомы болезни проявили себя сразу после повторной прививки АКДС, которую сделали Славе в январе 2009 года. Малыш стал тянуть ножку и жаловаться на боли в суставах, поднялась высокая температура, которая продержалась более двух недель – сперва 37,5 С, а позже 38 С.

Лечащий врач склонялась к мнению, что у ребенка просто тяжелая форма ОРЗ, но постоянно повышающаяся температура и длительный срок болезни заставил ее пересмотреть диагноз. Малышу пришлось сдавать много анализов, и практически все заболевания, сопровождающиеся такой высокой температурой, были исключены из списка. Одним из последних мальчика осмотрел гематолог. И тут же, с подозрением на лейкемию, направил Славу в Киев.

Пункция костного мозга показала неожиданный результат – нейробластома 4 степени.

С марта 2009 года Славик начал лечиться в отделении детской онкологии Киевского Национального института рака а с августа 2009 года - в итальянской клинике Газлинни в г.Генуя. После полугодичного курса лечения ребенок вошел в ремиссию.

Полтора года Славик жил как обычный ребенок -радовался машинкам, учил буквы, научился писать... Но болезнь вернулась... При плановом обследовании, КТ показал наличие какого-то странного уплотнения в районе челюсти. Полное обследование показало, что у малыша рецидив нейробластомы. Родители отправили выписки в клинику Газлинни и несколько клиник Германии. Врачи косвенно подтвердили рецидив по снимкам и выпискам, но сказали приехать после химии, прописанной киевскими врачами. Малыш прошел первый курс ХТ и перенес ее очень тяжело,капали тромбоциты и R-массу, но состояние не улучшалось.

Во время ХТ Славушка ослеп на один глазик.К сожалению,окулисты провели обследование и установили,что зрение восстановить не удастся. Кроме того от ХТ у малыша начался перитонит, часть кишечника пришлось удалить.

Рецидив нейробластомы лечится очень тяжело и по сути по экспериментальному протоколу. В Италии Славу лечили антителами, почти год он провел в клинике, но, к сожалению, терапия ожидаемого результата не принесла.Итальянские врачи пожали плечами и сказали, что ничем больше помочь не могут.

Сейчас Славушка наблюдается в Николаевской областной детской больнице в отделении онкогематологии у доктора Медведева Виктора Викторовича.

Славика согласилась принять Cincinnati Children`s Hospital. Так как там предлагают комплексное лечение с применением разработанного этой клиникой препарата по очищению клеток костного мозга.

Сумма немаленькая,но клиника готова предоставить скидку в 25%, если будет депозит в 250 000 тыс долларов.Общая сумма лечения со скидкой первого этапа ,рассчитанного на полгода составляет 295 тыс долларов.

Ворошилова Ольга (мама Славы) - +38 050 5612723

Ворошилов Вадим (папа Славы) - +38 050 5302657

Кочегаров Олег (крестный Славы) - +38 095 6255120 волонтер и координатор помощи.

Мама Славика будет благодарна за любую помощь!

Больше информации про Славушку - его историю,документы,выписки,фото можно посмотреть здесь:

pomogi-slave.ucoz.ru/

odnoklassniki.ru/slavikvoro

vk.com/club8680414

www.facebook.com/groups/slavik.help/