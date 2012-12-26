Самым главным в 2012 году Азаров считает рост рождаемости
15:24, 26 декабря 2012Страна
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Премьер-министр Украины Николай Азаров считает самой главной вехой 2012 года рост рождаемости.
Об этом он заявил сегодня во время последнего в 2012 году заседания правительства, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.
Глава правительства подвел основные итоги года, в частности и относительно социально-экономического развития, повышения социальных стандартов, уровня жизни граждан.
«А как по мне, самое главное, что в 2012 году наконец прекратилось сокращение населения нашей страны, - сказал Н.Азаров. - С начала года рождаемость увеличилась на 20 тысяч малышей. Вот эту самую дорогую для нас позитивную тенденцию нужно поддерживать и крепить».
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