Медовый рецепт от алкоголизма

Этот метод предлагают такие известные авторитеты, как всемирно известный врач-натуропат Д.С.Джарвис и отечественный профессор Березовский. Пьяному дають 6 чайных ложек меда. За 20 минут еще такую же дозу, и так далее. Всего 18 чайных ложек в течении 40 минут. Потом еще три дозы по 6 ч. л. через каждые 20 минут. На следующий день, как только больной проснется, дают еще три дозы по 6 ч. л. с интервалом 20 минут, потом сваренное вкрутую яйцо. Через 10 минут больному дают еще 6 ч. л. меда. На завтрак нужно дать 4 ч. л. меда, стакан томатного сока, кусочек нежирного мяса. На десерт - еще 4 ч. л. меда.

Ученые такое действие меда объясняют тем, что тяга к алкоголю связана с недостатком калия в организме. Мед – прекрасный источник калия, он снижает желание выпить и даже вызывает отвращение к спиртному, облегчает процесс протрезвления.

В следующие дни нужно давать смесь из цветочной пыльцы с медом (1:2) по 2 ст. л дважды в день. Это помогает устранить душевную депрессию, связанную с выходом из состояния глубого запоя. Употреблять 20 дней.