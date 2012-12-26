По состоянию на 7.00 среды, 26 декабря, проезд на автодорогах государственного значения обеспечен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на информацию Государственной службы автомобильных дорог Украины

25 декабря в 17.20 в Полтавской области поблизости с. Глубокая Балка Решетиловского района на автодороге Киев – Харьков на подъеме, из-за заноса и перекрытия грузовым автомобилем с прицепом части дороги, было приостановлено движение транспортных средств. В 18.30 движение было возобновлено.

Силами Госслужбы по ЧС оказана помощь 100 единицам транспортных средств. Работники ГАИ, для предупреждения образований заторов, принимают меры по временному ограничению движения транспорта на опасных участках дорог. Проводится постоянная очистка дорог.

Всего на территории Украины на протяжении суток к мероприятиям по преодолению последствий сложных погодных условий привлекались 18 тысяч 514 человек, а также 5 тысяч 729 единиц техники.