США просят Кабмин скрывать от украинцев информацию о трансгенах

Возможно, с 1 ноября производители так и не начнут писать на этикетках данные о генной модификации.

Украинцы могут так и остаться в неведение - употребляют ли они продукты с генетически модифицированными организмами (ГМО) или нет. Напомним, что еще в августе Кабмин под давлением общественности принял постановление, которым обязал с 1 ноября маркировать продукты, содержащие ГМО, и если "мутантов" в продукте более 0,9%, необходимо указывать их состав. Одновременно было запрещено производить, перевозить и продавать на территории Украины детское питание, содержащее ГМО.

Однако, очень может быть, что с 1 ноября такой маркировки мы не увидим. Как заявил на днях Госпотребстандарт, на Кабмин сейчас оказывают давление американцы. Ради скорейшего вступления в ВТО они требуют от нас отменить требование обозначать ГМО на упаковках (интересы их понятны — в Штатах производители не обязаны маркировать генно-модифицированные товары и активно их экспортируют по всему миру). Впрочем, решение об отмене маркировки пока не принято, 24 октября кабмин отправил его на доработку.

В то же время, Госпотребстандарт продолжает настаивать на обязательной маркировке. "Украинские потребители должны знать, какую продукцию покупают, особенно это касается детского питания", — заявил "Сегодня" замглавы Госпротребстандарта Сергей Черепков.

Отметим, что внедрение обязательной маркировки усложняется еще и тем, что в Украине пока очень мало лабораторий, способных сертифицировать продукты с ГМО. В Украине только одна лаборатория способна найти самые мельчайшие ГМО-компоненты. А для обслуживания тысяч отечественных производителей нужны сотни таких лабораторий.

КОЛБАСА — МУТАНТ. Михаил Денисов, начальник отдела санитарно-ветеринарного контроля и сертификации ООО "Европродукт" рассказал, что Основные ГМП-компоненты, применяемые в Украине — это соевый белок и картофельный крахмал: "До 80—90% этой сои закупается в Европе, и вся она генно-модифицированная. Очень высокий процент ГМО в колбасах среднего и дешевого сегментов (1-го и 2-го сорта) — до 3—4% от закладки. 1 кг соевого белка в состоянии впитать до 3 литров воды (!) — это серьезно удешевляет продукт. Не меньше ГМО могут содержать и йогурты: новые ДСТУ допускают в молочных продуктах до 4% ГМО, в первую очередь это импортный крахмал, изготовленный из модифицированного картофеля."

МОЖНО ИЛИ НЕТ. Среди ученых до сих пор ведется дискуссия — вредно или нет потребление продуктов с ГМО для здоровья человека. Одни говорят, что это безопасно, т.к. генетическая информация о мутантах полностью "стирается" при переваривании в желудке и человек ее уже не воспринимает. Другие считают употребление ГМО вредным, ссылаясь на исследование, в котором у крыс, которых кормили мутантной соей, увеличился уровень заболеваемости раком.