Кариозные зубы вредят сердцу

Немецкие кардиологи исследовали, что кариозные зубы могут спровоцировать эндокардит — воспаление внутренней оболочки сердца. Раньше единственной причиной этой болезни считали заражение во время операции.

"Восемьдесят процентов пациентов до болезни не имели никаких операций, — рассказывает врач Кристоф Набер из Западногерманского кардиологического центра. — У большинства из них просто были плохие зубы".

Врачи считают, что бактерии попадают в кровь во время чистки больных зубов или употребления пищи. Поэтому советуют не затягивать с визитом к стоматологу.

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