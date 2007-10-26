Кариозные зубы вредят сердцу
12:41, 26 октября 2007Страна
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Не затягивайте с визитом к стоматологу
Немецкие кардиологи исследовали, что кариозные зубы могут спровоцировать эндокардит — воспаление внутренней оболочки сердца. Раньше единственной причиной этой болезни считали заражение во время операции.
"Восемьдесят процентов пациентов до болезни не имели никаких операций, — рассказывает врач Кристоф Набер из Западногерманского кардиологического центра. — У большинства из них просто были плохие зубы".
Врачи считают, что бактерии попадают в кровь во время чистки больных зубов или употребления пищи. Поэтому советуют не затягивать с визитом к стоматологу.
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