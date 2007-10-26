Стриптизерша заразила туберкулезом 40 человек

Более 40 человек, посетивших остров Святого Мартина в Карибском море, заразились туберкулезом от стриптизерши. Согласно заключению врачей, у всех пострадавших была выявлена латентная форма заболевания, сообщает AP.

Источник опасных бацилл - стриптизерша из Доминиканской республики – страдала активной формой туберкулеза. Об этом стало известно несколько месяцев назад, после чего женщина была немедленно отправлена домой. Местные медики организовали кампанию по поиску людей, находившихся в контакте с женщиной.

Предполагается, что к настоящему моменту всех указанных лиц удалось разыскать. Всем обратившимся были проведены диагностические тесты, в результате которых у 40 человек была выявлена латентная форма заболевания, говорится в правительственном пресс-релизе.

Латентный туберкулез течет бессимптомно, однако в ряде случаев он может переходить в активную форму заболевания. Для предупреждения активации процесса всем пострадавшим был назначен курс противотуберкулезных препаратов.

Медпортал