В Бахчисарае еще один человек отравился грибами

Мужчина в больнице

В больницу Бахчисарая (Крым) попал мужчина, 1941 г.р., с диагнозом "отравление грибами". Как сообщает Главное управление МЧС Украины в АРК, крымчанин отравился грибами, которые собирал самостоятельно. Потерпевший в состоянии средней тяжести находится в терапевтическом отделении больницы. Как сообщал УНИАН, две женщины - жительницы Бахчисарая - отравились грибами. Им оказана медицинская помощь.

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