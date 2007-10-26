В Бахчисарае еще один человек отравился грибами
12:10, 26 октября 2007Страна
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Мужчина в больнице
В больницу Бахчисарая (Крым) попал мужчина, 1941 г.р., с диагнозом "отравление грибами".
Как сообщает Главное управление МЧС Украины в АРК, крымчанин отравился грибами, которые собирал самостоятельно.
Потерпевший в состоянии средней тяжести находится в терапевтическом отделении больницы.
Как сообщал УНИАН, две женщины - жительницы Бахчисарая - отравились грибами. Им оказана медицинская помощь.
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