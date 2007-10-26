Как проснутся от осенней спячки

С наступлением осенних холодов, у многих появилась "спячка". Едва стемнеет (а это 18-й час), как глаза слипаются, а рот открывается в зевоте, утром же подняться с кровати на работу кажется просто испытанием. Мы обвиняем себя в лени, призываем на помощь всю свою волю, вынуждаем организм исполнять возложенные на него обязанности, и он делает это, но на грани последних сил, которые в конце концов могут настолько исчерпаться, что мы станем владельцами „модной болезни" - синдром хронической усталости. Грустная перспектива. Чтобы предотвратить ее, нужно принять некоторые меры, помочь организму перестроиться вместе с сезонными изменениями. Предлагаем вашему вниманию несколько эффективных способов.

Сразу после пробуждения сделайте себе легкий, бодрящий акупунктурный массаж - по несколько раз нажмите указательным пальцем на такие точки - на один палец выше от средней точки между бровями (участок „третього глаза"), канавка под носом, несколько секунд промасажуйте центральную часть подбородка, мочки обоих ушей и кончики всех пальцев.

Выпейте натощак стакан отстоянной воды, а лучше - талой. Это простой и на удивление эффективный способ наполниться энергией, улучшить самочувствие.

Через 20 минут после употребления воды приготовьте стакан свежевыжатого сока - морковного, апельсинового, яблочного, тыквенного или смеси этих соков. Они содержат витамины бодрости - А, С и Е.

На завтрак приготовьте овсяную кашу, приправив ее бананом, яблоком, орехами - все перечисленные продукты являются настоящим источником энергии и „пилюлями" хорошего настроения.

Несколько раз в неделю (чемемчаще, то лучше) употребляйте морепродукты: морскую капусту, рыбу и тому подобное - они содержат такие необходимы для поддержки организма и пополнения сил микроэлементы, как магний, селен, цинк.

Рыбий жир - еще одно „антидепрессивное" средство, способствующее возобновлению психических и физических сил. Поэтому осенью нужно употреблять его месячным курсом: взрослым - по 1 ст. л. в сутки (выпить за один раз), детям - по 1 ч. л. Кто не переносит запаха и вкуса этого продукта, его можно употреблять в капсулах (продается в аптеках).

В случае ощущения полного истощения можно пройти десятидневный курс оздоровления с помощью такого универсального средства симуляции защитных сил организма, как мумийо (одну таблетку растворить в одном стакане воды и выпить).

Для тех, кто плохо переносит холод и сокращение светового дня, можно посоветовать приготовить на весь этот период „эликсир бодрости": 5 домашних яиц тщательным образом помыть, положить в кастрюлю, залить соком лимона (15 лимонов тщательным образом помыть, пропустить вместе с шкуркой через мясорубку, из полученной кашки выжать сок), закрыть кастрюлю крышкой и поставить в темное место на 10 дней.

После этого из смеси вынуть пленки яиц, которые останутся в ней после растворения скорлупы, добавить 400 г сахар и одну бутылку качественного коньяка (например, Ужгородского, Карпаты или какого-то другого). Опять дать настояться 10 дней. Употреблять "эликсир бодрости" взрослым по 1 ст. л., детям - по 1 ч. л. трижды в день за полчаса до еды.